“أوبو” تُطلق هاتفاً جديداً بسعر رخيص

رفعت شركة أوبو الصينية النقاب عن هاتف جديد بسعر رخيص، أطلقت عليه Oppo A11s.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 460 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Color OS 7.2.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز، وجودة عرض HD، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت، قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 و6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، بسعر يصل إلى 156 دولاراً أمريكياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية