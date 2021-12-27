محكمة تفرض غرامة مالية على مالكي الديوك بسبب الإزعاج

شهدت محاكم بريطانيا حادثة طريفة وغير مألوفة، حيث فرضت محكمة مدينة بلاكبول غرامة مالية على زوجين بسبب الضوضاء الكبيرة التي يُحدثها الديوك الـ4 الموجودة لديهم.

وكان الزوجان ألكساندر ولورين بورجين قد تجاهلا مطالب جيرانهما بنقل الديوك الأربعة من الحظيرة الموجودة في حديقة منزلهما، الواقع بشارع كيبيك في منطقة بيسفام بالمدينة، الأمر الذي دفع القاضي لفرض غرامة على الزوجين بقيمة 122 دولاراً أمريكياً، مع إلزامهما بتأمين مكان سكن جديد للديوك الـ4.

من جانبهم قال جيران الزوجين إن صياح الديوك الـ4 يزعجهم، وأشاروا لأنّ الصياح يبدأ في الساعة 5 صباحاً ويستمر حتى المساء.

وقالوا إنهم طلبوا من الزوجين نقل الديوك لمكان بعيد عن السكن، إلّا أنّ الزوجين رفضا الطلب وهذا ما دفعهما لرفع قضية ضدهما.

وأشاروا لأنّهم بدأوا بتقديم البلاغات ضد الزوجين منذ العام 2018، حتى استجابت أخيراً الشرطة وقامت باعتقال الديكة الـ4، ونقلها إلى القسم، ثم قدمتها لمحاكمة عاجلة بسبب الإزعاج الذي سببته في قسم الشرطة.

يُذكر أنّ الزوجين سيضطران أخيراً لنقل الديكة الـ4 من الحظيرة، ووضعهم في مكان بعيد عن المناطق السكنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية