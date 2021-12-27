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سميرة سعيد تُطلق “الوقت الحلو” على يوتيوب

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت الفنانة المغربية سميرة سعيد مساء اليوم، أغنية الوقت الحلو على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

وحصدت الأغنية التي تُعد خامس أغاني ألبومها الجديد إنسان آلي، أكثر من 4000 مشاهدة خلال ساعة واحدة من طرحها.

وتفاعل عشاق الديفا مع الأغنية الجديدة بشكل كبير، وتركوا مجموعة من التعليقات الإيجابية والمشجعة.

وأغنية الوقت الحلو من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس.

يُذكر أنّ النجمة المغربية حققت نجاحاً كبيراً بفيديو كليب أغنية مون شيري، التي تُعد رابع أغاني الألبوم الجديد، حيث تميز الفيديو كليب بأجوائه التي تُمثّل أجواء الستينيات والسبعينيات.

يُذكر أنّ أغنية مون شيري التي كتبها محمد القاياتي ولحّنها بلال سرور، حصدت حوالي 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

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قناة 218 الليبية

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