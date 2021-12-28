هواوي تُطلق إصداراً خاصاً من ساعة Watch GT3

كشفت شركة هواوي الصينية عن إصدار خاص من ساعة Watch GT3، أطلقته بمناسبة عام النمر الصيني، حملت اسم Watch GT Year Of The Tiger Edition.

وستأتي الساعة الجديدة بتصميم جذاب للغاية مع جسم مصنوع من ألياف الكربون بمظهر خشبي، وبحجم أكبر من حجم الإصدار الأصلي بسبب الإطار الكبير.

ويتميز الإصدار الجديد بواجهة النمر الحصرية مع علبة تغليف لافتة للنظر، وبدعمه أكثر من 100 وضع رياضي مختلف، ومجموعة من الوظائف الصحية.

وزودت هواوي هذا الإصدار بمستشعر SpO2 لقياس معدل ضربات القلب، ونسبة الأوكسجين في الدم، وأنماط النوم، وببطاقة NFC للدفع الإلكتروني.

وستحتوي الساعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 14 ساعة، تدعم وظيفة الشحن اللاسلكي.

وأكدت الشركة الصينية إمكانية استخدام الساعة الجديدة للتحكم في الكاميرا، وتشغيل الموسيقى من الهاتف الذكي.

يُذكر أنّ هواوي لم تكشف عن سعر الإصدار الخاص، الذي ستُطلقه في الأسواق العالمية يوم 6 يناير المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية