وداعًا “أبو رياح”.. وفاة الفنان السوري محمد الشماط

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، صباح الثلاثاء، عن وفاة الفنان السوري محمد الشماط الحياة في الولايات المتحدة، ودفنه فيها.

وبحسب “سي إن إن”، فإن الفنان الفقيد من مواليد دمشق 1936، وبدأ مسيرته الفنية من مسارحها مع أواخر خمسينيات القرن الماضي، وساهم مع الجيل المؤسس للتلفزيون السوري مطلع الستينيات.

واشتهر “الشماط” بأداء الشخصية الشامية التقليدية البسيطة وخفيفة الظل، وارتبط اسمه في ذكريات المشاهدين بشخصية “أبو رياح”، خال “فطوم حيص بيص”، وسندها الحنون، في مسلسل “صح النوم”.

ولا تستطيع الأجيال المعاصرة أن تنسى الشخصية التي قام بها الراحل باسم “أبو مرزوق”؛ “خضرجي باب الحارة” على مدار سبعة أجزاء متتالية من السلسلة الشامية الشهيرة، قبل أن يعود لتجسيدها في الجزء العاشر في 2019.

جديرٌ بالذكر أن “الشماط” كان أحد أبرز وجوه المسرح الشعبي بدمشق، ويملك رصيدًا كبيرًا من الأدوار الإذاعية، والتلفزيونية، بدءًا من مشاركته بمسلسل “حارة القصر” 1970، فضلاً عن أدواره في سينما السبعينيات، التي غلب عليها الطابع التجاري.

وكان الفقيد قد أصيب في منتصف التسعينيات بجلطة دماغية خطيرة، تركته مع شلل شبه كلي، وفقدان في الذاكرة، وصعوبات بالنطق، قبل أن يتعافى ويستأنف رحلته في عالم الفن.

واستغرقت رحلة علاجه الأخيرة في الولايات المتحدة أربع سنوات، قبل أن تداهمه أمراض القلب والشيخوخة.

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