حدث يترقبه الجميع.. “هاري بوتر” يعود في ليلة رأس السنة

يترقب جمهور السينما العالمية، عرض الحلقة الخاصة التي تجمع أبطال سلسلة الأفلام الشهيرة “هاري بوتر”، في ليلة رأس السنة.

ومن المقرر عرض هذه الحلقة بمناسبة مرور 20 عامًا على عرض أول أفلام السلسلة وهو “هاري بوتر وحجر الفيلسوف”.

وأماطت “إتش بي أو ماكس” اللثام عن هذه المفاجأة السارة لعشاق سلسلة السحر الأشهر.

وكانت الحلقة الناجحة “لم الشمل” التي أنتجتها الشركة نفسها في مايو الماضي، قد ظهر خلالها أبطال مسلسل “الأصدقاء” الشهير، ليكشفوا عن ذكرياتهم مع العمل ذائع الصيت، وحظيت الحلقة برواج واسع النطاق.

وتداول عشاق سلسلة السحر الأشهر وسم “العودة إلى هوغوورتس” (اسم الحلقة المنتظرة) بشكل مكثف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويتمتع “هاري بوتر” بالكثير من المعجبين من أجيال عدة، والجميع ينتظر الاجتماع الأول لفريق العمل “هاري بوتر”، بعد أن كانوا مجرد صبية يحاولون استخدام مهاراتهم في محاربة “سيد الظلام” و”عالم الأشرار”، قبل أن يصبحوا حاليًا الن نجومًا كبارًا.

جدير بالذكر أن السلسلة انطلقت 2001 وانتهت في 2011 مع خروج آخر كتاب الذي اقتبس في فيلمين.

وتتمثل الشخصيات الرئيسة في السلسلة في “هاري بوتر ورون ويزلي وهيرميون غرينجر”، ويمثل أدوارهم تباعًا دانيال رادكليف وروبرت غرينت وإيما واتسون.

يشار إلى أن “هاري بوتر” عمل إنجليزي خالص، بناءً على رغبة “رولينغ”، التي شددت على ضرورة الاحتفاظ بهويته كسلسلة أفلام بريطانية.

وحصدت السلسلة السينمائية أكثر من سبعة مليارات دولار أميركي.

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