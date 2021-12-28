أين ذهب خيار إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات في ايفون 13 ؟!

هواتف الايفون منذ ايفون 5 وحتى ايفون 12 بها خيار إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات Noise Cancellation لكن لسبب ما غير معلوم فإن هذه الميزة ليست موجودة في هواتف ايفون 13.

إلغاء الضوضاء ميزة تعمل على التخلص من الضوضاء المحيطة وتمنعها من التداخل مع المكالمة الهاتفية، وهي موجودة أيضاً في سماعات AirPods للاستماع للموسيقى بنقاء بدون تشويش من الوسط المحيط.

دوماً في هواتف الايفون كان خيار إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات موجوداً وللمستخدم حرية الاختيار بين تفعيله أو تعطيله لكنه اختفى بشكل مفاجئ من هواتف ايفون 13 بكافة إصدراتها مع تحديث iOS 15 الذي صدرت به تلك الهواتف.

هذا الخيار يمكن الوصول إليه على الايفون بالذهاب إلى الإعدادات Settings > تسهيلات الاستخدام Accessibility > صوتي/مرئي Audio/Visual > إلغاء ضجيج الهاتف Phone Noise Cancellation.

بحسب ابل، فإن هذا الخيار يعمل على تقليل ضجيج الخلفية المحيطة في المكالمات الهاتفية عندما تضع جهاز الاستقبال على أذنك.

إذا كنت تمتلك أي من هواتف ايفون 13 لن تجد هذا الهيار متاحاً ولن يكون هناك إمكانية لإجراء المكالمات الهاتفية بدون ضوضاء في الخلفية وهذا خيار موجود منذ إصدارات أقدم في الهواتف الذكية عموماً.

قد لا تكون هناك أي مشكلة في المكالمات الهاتفية إذا كنت تجريها في وسط هادئ لكن بالطبع إن كنت تجري المكالمات وهناك ضوضاء من حولك، فغياب تلك الميزة سيكون مؤثراً بالسلب على جودة المكالمات.

ونختم بشكوى أحد أصحاب هواتف ايفون 13 على منتدى ريديت معلقاً على الأمر: “كيف يمكن أن يفتقد هاتف مثل ايفون 13 برو ماكس يبلغ ثمنه ألفي دولار أمريكي مثل هذه الميزة في حين أن هاتف سامسونج جالاكسي S6 إيدج الذي يعود تاريخ إصداره إلى سنوات مضت يحتوي على الميزة وصوت المكالمات به أنقى!”.

لا يوجد حتى الآن أي تعليق رسمي من ابل بخصوص هذا الأمر.

ما تعليقك على جودة المكالمات في هواتف ايفون 13 إن كنت تملك أحدها؟