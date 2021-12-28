أسعار فلكية – هواوي تكشف عن تكلفة إصلاح أجزاء هاتف Huawei P50 Pocket

أطلقت شركة هواوي الأسبوع الماضي هاتف Huawei P50 Pocket وهو عبارة عن هاتف صدفي قابل للطي مستوحى من تصميم هاتف سامسونج الشهير Galaxy Z Flip 3.

يمتاز هاتف P50 Pocket بمواصفات مميزة وعدد هائل من المزايا التي قد يفضلها أي مستخدم هاوِ لهواتف “فليب” القابلة للطي. واليوم، لدينا تقرير رسمي من شركة هواوي يستعرض تكلفة إصلاح وصيانة الأجزاء المعطوبة في الهاتف، وللأسف هي مكلفة للغاية.

بطبيعة الحال، الجميع يعلم أن تكلفة صيانة الهواتف الرائدة تكون مرتفعة جداً وخاصة الأجزاء الحساسة والأكثر أهمية، مثل الشاشة أو اللوحة الخلفية أو اللوحة الأم، وهذا الأمر يظهر بوضوح هنا على Huawei P50 Pocket.

يحتوي هاتف Huawei P50 Pocket على شاشة 6.9 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 21:9 ومعدل تحديث عالِ بسرعة 120Hz ويتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة كوالكم الرائدة Snapdragon 888 SoC ولكن للتذكير فهو يفتقد لتقنية 5G، تماماً مثلما يفتقد لجميع خدمات وتطبيقات جوجل. يحتوي الهاتف على بطارية معتدلة جداً بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة.

يأتي الهاتف على هيئة إصدارين، الإصدار الأساسي والإصدار الاحترافي المميز الذي يحتوي على سعة ذاكرة عشوائية أكبر ومساحة تخزين داخلية أكبر. ومع ذلك، يبدو أن تكلفة الإصلاح لكليهما قريبة إلى حد ما.

ولكن هذا الأمر لا ينطبق على الشاشة، حيث سنجد أن تكلفة إصلاح الشاشة بقيمة 4379 يوان صيني أي ما يعادل 690$ دولار أمريكي للطراز المميز، بينما تكلفة إصلاح شاشة الإصدار الأساسي 3579 يوان صيني أو ما يعادله 560$ دولار أمريكي.

باختصار شديد، تكلفة إصلاح الشاشة تعادل هاتفين ذكيين من هواتف الفئة المتوسطة. ولكن نحن نتحدث هنا عن شاشة OLED قابلة للطي، فالأمر متوقع ولا يستدعي الاستغراب على الإطلاق.

إذا أردت المواصلة، فإليك تكلفة إصلاح اللوحة الأم في كلا الهاتفين: حيث تج تكلفة إصلاح اللوحة الأم في إصدار 8 + 128 جيجابايت قيمتها 3399 يوان صيني أي ما يعادل 535$ دولار أمريكي.

أما في الإصدار المميز فتكلفة إصلاح اللوحة الأم يساوي 4599 يوان صيني أو ما يعادله 720$ دولار أمريكي. وهذا يعني إذا تعرض هاتف Huawei P50 Pocket للسقوط العرضي سيضع على كاهلك الكثير لتتحمله.