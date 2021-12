أبومرزوق يغلق باب حياته ويرحل عن حارته إلى الأبد

أعلنت نقابة الفنانين السوريين في دمشق، وفاة الفنان القدير محمد الشماط الشهير بشخصية أبومرزوق في مسلسل باب الحارة عن عمر ناهز 85 عاما.

ونعاه عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم تيم حسن وتولاي هارون وتماضر غانم ونديم شرباتي وسلاف فواخرجي.

ولد الشماط عام 1936، وبدأ مشواره من المسرح، حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.

من أبرز أدواره شخصية أبو رياح في مسلسل صح النوم، مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح، وشخصية الخضري أبو مرزوق في مسلسل باب الحارة.

