كنوع من الرد السريع على المنافس – كوالكم تعمل بالفعل على معالج Snapdragon 8 Gen 2!

لم يمضِ الكثير من الوقت منذ أن أعلنت الشركة الأمريكية عن معالجها الرائد Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 خلال مؤتمر قمة التكنولوجيا Tech Summit.

ولكن اليوم تم رصد شائعات جديدة تفيد بأنه من المحتمل أن الشركة الأمريكية تعمل بالفعل على تطوير الرائد التالي. بناءً على التسريبات التي تم رصدها على موقع Wiebo الصيني، فإن شركة كوالكم تعمل على معالج Snapdragon 8 Gen 2.

وقد أضاف المُسرب في المنشور، بأن عملية التسريع بعجلة مخطط الإطلاق الزمني للشريحة التالية ليس لها أي علاقة بالتقدم الذي أحرزه المنافس في مجال شرائح المعالجة الخاصة بمنصات الهواتف الذكية، MediaTek.

في الوقت الحالي، يتم الاعتماد على معالج Snapdragon 8 Gen 1 في أغلب الهواتف الرئيسية لجميع الشركات المصنعة، حيث يضمن لهم المعالج الجديد تحسينات شاملة وقدرات متطورة على صعيد مستوى الأداء وكفاءة الطاقة.

ولكن بناءً على التسريب الأخير، فمن المحتمل أن يتم إطلاق الجيل التالي من Snapdragon 8 خلال الربع الثاني من عام 2022، وربما سيكون شهر مايو هو الموعد المحدد لإطلاق المعالج الجديد.

للأسف الشديد لا يوجد أي معلومات خاصة بقدرات أداء Snapdragon 8 Gen 2، ولكن الشيء الوحيد الذي نحن على يقين به هو أنه من المفترض أن يتفوق بفارق ملحوظ على الجيل الأول Snapdragon 8 Gen 1 وعلى معالج المنافس أيضاً – والمقصود هنا Dimensity 9000.

هناك العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تفضل رقائق كوالكم على رقائق ميديا تيك على الرغم من أن رقائق المصنع الثاني هي الأرخص سعراً. ولكن رقائق كوالكم تعد بتوفير الطاقة بشكل أفضل وتعزيز نتائج الأداء في الألعاب.

من الممكن أن تكون عملية التسريع بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 كنوع من الرد على شريحة Dimensity 9000 والذي نتوقع أن نبدأ في رؤيته بأغلب الهواتف الذكية الرائدة بدءًا من شهر فبراير القادم.