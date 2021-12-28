بشاشة تنحني 3 مرات على شكل حرف Z – سامسونج تعمل على هاتف قابل للطي فريد من نوعه!

خلال الآونة الماضية بدأنا نرصد العديد من المصادر التقنية التي تؤكد على أن العملاق الكوري الجنوبي يعمل على هاتف جديد قابل للطي بشاشة يُمكن أن تنحني ثلاث مرات.

اليوم، تم رصد براءة اختراع جديدة تشير إلى أن شركة سامسونج ربما نجحت بالفعل في التوصل للبنية الأساسية لتنفيذ خططها التالية وتطوير هاتف فريد من نوعه سيشكل طفرة قوية في عالم الهواتف الذكية وخاصةً في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي.

براءة الاختراع التي تم رصدها تعطينا لمحة سريعة عما يمكن أن نتوقعه من هاتف سامسونج التالي. لا يوجد اسم واضح لهذا الهاتف، ولكن البعض يلقبه باسم Tri Folding Galaxy نسبة إلى شاشته التي تنحني ثلاث مرات.

بناءً على تقرير LetsGo Digital فقد قدمت الشركة الكورية براءة اختراع جديدة واسعة النطاق لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والتي توضح تفاصيل هاتفها الذكي القابل للطي.

للتذكير، خلال عام 2020، قامت العديد من المصادر التقنية بتغطية عدد من براءات الاختراع المختلفة والمتعلقة بهاتف سامسونج المذكور الذي يحتوي على شاشة انحناء ثلاثية.

وخلال عام 2021، تم رصد براءات اختراع أخرى تؤكد على وجود جهاز لوحي ثلاثي الطي من الشركة العملاقة الكورية. أما اليوم، لدينا تقرير جديد يفيد بأن شركة سامسونج قدمت براءة اختراع جديدة لهاتف ذكي شاشة منحنية على شكل حرف “Z”.

فإذا كانت تشير جميع هذه الدلائل إلى أي شيء فهي تشير إلى شيء واحد فقط واضح وجلي، وهو أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق هاتف قابل للطي بشاشة يُمكن أن تنحني ثلاث مرات.