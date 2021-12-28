شائعة – ابل قد تطلق ايفون 14 برو بسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت!

شائعة جديدة تناقلتها الصحف والمواقع الإخبارية المهتمة بالشأن التقني أفادت بأن ابل قد تزيد السعة التخزينية القصوى في هواتف ايفون 14 لتصل إلى 2 تيرابايت.

الشائعة مصدرها الموقع الصيني التقني MyDriver والذي ينسب إليه الكثير من الشائعات حول منتجات ابل.

بحسب تقرير MyDriver, فإن ابل سوف ترفع السعة التخزينية القصوى في إصدارات ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس القادمة في 2022 من 1 تيرابايت إلى 2 تيرابايت.

جدير بالذكر أن ابل قد قامت بالفعل برفع سعة التخزين القصوى في هواتف ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس من 512 جيجابايت إلى 1 تيرابايت. ( 1 تيرابايت = 1000 جيجابايت ).

ابل يُقال أنها سوف تستخدم تقنية تخزين جديدة تُعرف باسم الخلية رباعية المستوى Quad Level Cell أو اختصاراً QLC، وهو ما سيجعل مضاعفة السعة التخزينية القصوى سهلاً وممكناً.

الاتجاه إلى رفع السعة التخزينية عاماً بعد عام يأتي لزيادة احتياجات المستخدمين والاعتماد بكثافة على الهواتف الذكية في التقاط الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة بدقة 4K فضلاً عن رغبة المستخدمين في تنزيل المحتوى وكثير من التطبيقات والألعاب التي يزيد حجمها هي الأخرى بشكل مطرد.