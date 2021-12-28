فرنسا تمنح أطقم تمريض الرعاية المركزة 100 يورو كل شهر

ستمنح فرنسا أطقم التمريض في وحدات الرعاية المركزة –”العناية الفائقة”- علاوة شهرية قدرها 100 يورو بدءا من شهر يناير ، في إطار سعيها لتحسين ظروف عمل الأطقم المنهكة بفعل مكافحة كورونا- وفقاً لما صرح به رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم الثلاثاء.

وأضاف “كاستيكس” خلال زيارة لوحدة رعاية مركزة في كريتيه قرب باريس أن “الأمر يتعلق بتحسين الجاذبية والتدريب والتأهيل وظروف العمل في وحدات الرعاية المركزة وتقدير مهارات العاملين بها” وتأتي العلاوة قبل مجموعة أكبر من الإجراءات سيعلنها وزير الصحة “أوليفيه فيران”، الأسبوع المقبل لسد العجز في عدد العاملين على الخطوط الأمامية لمكافحة الجائحة.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا قد شهدت زيادة قياسية في الإصابات مع الانتشار السريع للمتحور أوميكرون، الأمر الذي يفرض المزيد من الضغوط على وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات العامة.

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