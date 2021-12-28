ارتفاع قتلى الأعاصير في ولاية كنتاكي الأميركية إلى 77

أفاد حاكم ولاية كنتاكي الأميركية “آندي بشير” أن العدد الرسمي لضحايا سلسلة أعاصير ضربت الولاية -قبل أيام- قد ارتفع إلى 77 قتيلا بعد وفاة طفل رضيع في مقاطعة غريفز الأشد تضررا من الأعاصير.

وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن 74 شخصاً على الأقل قد لقوا مصرعهم، منهم نحو 10 أطفال، في كنتاكي بينما قتل 14 شخصاً في أماكن أخرى بفعل أعاصير خلفت دماراً واسعاً في منطقة تضم 5 ولايات، وشمل تدمير منطقة بطول 365 كيلومترا في غرب كنتاكي.

يذكر أن مدينة مايفيلد بمقاطعة جريفز في كنتاكي قد تحملت العبء الأكبر من الدمار والضحايا، إذ تحول معظم المدينة إلى ركام ومن ضمن الضحايا 8 عمال في مصنع للشموع دمره إعصار.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الاتحادية قد أعلنت أن 16 مقاطعة بغرب ولاية كنتاكي مناطق كوارث وأن بوسع القاطنين فيها الاستفادة من مساعدات طارئة.

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