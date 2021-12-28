العام المنتظر 2022 هرب من ذاكرة العميد الأوكراني!

وقع عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو في موقف محرج، حيث أخطأ بتهنئة السكان بمناسبة العام الجديد-وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وظهر كليتشكو،في مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وهو يهنئ الأوكرانيين بحلول “العام 2220″، ثم حاول تصحيح خطأه، وهنأ السكان “بالعام 2222”.

وتجدر الإشارة إلى أن فيتالي كليتشكو رياضي سابق مشهور، كان بطل العالم في الملاكمة قبل بدء عمله السياسي، وهو يشغل منصب عمدة كييف منذ العام 2014، واشتهر بالكثير من التصريحات التي تميزت بزلات اللسان المختلفة.

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