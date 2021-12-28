بأكثر من 460 سيارة زرعوا “شجرة ميلاد” على الطريق

شكَّل سائقو السيارات في ضواحي مدينة كراسنويارسك بشرقي سيبيريا ، شجرة رأس السنة التي تضمنت 465 سيارة- وفقاً لما ذكرته إدارة شرطة المرور في المدينة الروسية.

شاركت الشرطة كذلك في الفعالية المسماة بـ “الفلاش موب” ووضع رجال الشرطة سياراتهم في رأس “شجرة الصنوبر”، وشغلوا المنارات الوامضة، فيما شكلت بقية السيارات، أغصان شجرة “عيد الميلاد”- حسب ما نقله موقع روسيا اليوم.

وأوضح فاليري بياشورين-أحد منظمي الفلاش موب- أن عدد الراغبين بالمشاركة في الفعالية، زاد كثيراً عن إمكانات ساحة اصطفاف السيارات، وأضاف قائلاً: لو استطعنا وضع 1000 سيارة لكانت شجرة عيد الميلاد أكبر، مشيراً إلى أن فلاش موب العام الماضي، جمع 150 سيارة فقط، أنشأت شجرة رأس السنة في ظروف درجة الحرارة 32 درجة مئوية تحت الصفر.

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