داليا البحيري وعائلتها في قبضة كورونا

كتب حسن سامي عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أنه وزوجته الفنانة المصرية داليا البحري وأبنائهما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال سامي في منشوره إن “الله قدر وما شاء فعل، أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها أدهم إيجابي كورونا، وجاري اختبار باقي الفريق” وطلب من أصدقائهم ومحبيها الدعاء لهم بالشفاء.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها زوج داليا البحيري بفيروس “كورونا”، بعد أن أصيب بها لأول مرة في شهر يونيو 2020.

والجدير بالذكر أن داليا البحيري بدأت بتصوير أحداث الجزء الخامس من مسلسها الكوميدي “يوميات زوجة مفروسة أوي”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2022، ويشاركها بطولته خالد سرحان وشريف باهر وشيماء سيف، من إخراج أحمد نور.

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