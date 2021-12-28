خطأ بسيط قد يحظرك نهائياً من واتساب

قررت شركة المراسلة الفورية “واتساب”، اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإصدارات غير الرسمية من التطبيق التي توفر ميزات إضافية، إذ يتعرض مستخدمو تطبيقات «GB WhatsApp وWhatsApp Delta»، للنسخ المقلدة، لخطر الحظر من الخدمة الأصلية بموجب القواعد الجديدة.

ويُحظر مستخدمو واتساب الذين يسجلون الدخول بإصدارات مستنسخة من التطبيق، وفي بعض الحالات يمكن أن يفقدوا سجلات الدردشة الخاصة بهم إلى الأبد، وذلك جزء من حملة الشركة على إصدارات الطرف الثالث من التطبيق، والتي تحظى بشعبية كبيرة ولكنها تنتهك قواعد الشركة، وفقاً لما ذكرته صحيفة THE SUN البريطانية.

وأكدت الشركة في التحديث الجديد على حظر المستخدمين للتطبيقات المستنسخة من واتساب، بموجب شروط الخدمة الخاصة به، حيث يواجهون حظرا دائمًا من التطبيق ما لم ينتقلوا إلى الإصدار الرسمي.

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