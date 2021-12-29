القيمة السوقية لآبل تناطح الـ 3 تريليونات دولار!

خلال شهر ديسمبر الحالي ومع نهاية عام 2021 تتصاعد قيمة أسهم ابل في سوق البورصة لتسجل رقماً قياسياً جديداً قد يجعل القيمة السوقية الإجمالية للشركة تتجاوز 3 تريليونات دولار أمريكي.

قيمة السهم الواحد في ابل خلال هذا الأسبوع بلغت 180.33 دولار أمريكي، وهي الآن تقترب من لتصبح أول شركة مطروحة للتداول العام تبلغ قيمتها السوقية هذا الرقم.

أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة سوف تدفع أسهم ابل أكثر وأكثر ناحية الصعود مع زيادة الإقبال على منتجات الشركة خلال تلك الفترة، وهذا الارتفاع التاريخي سيكون غير مسبوق في تاريخ أي شركة.

في حالة وصول سعر سهم آبل لنحو 182.13 فإن القيمة السوقية لآبل ستتجاوز 3 تريليونات دولار أمريكي، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يتحقق ذلك الأمر عاجلاً أم آجلاً.

جدير بالذكر أنه في أغسطس من العام الماضي استطاعت آبل الوصول إلى القيمة السوقية 2 تريليون دولار أمريكي وقتها قبل أن تلحقها أمازون ومايكروسوفت وألڤابت (الشركة الأم لجوجل)، وقبلها بعامين كانت أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار أمريكي.

شهد عام 2021 صعوداً قوياً لأسهم ابل في البورصة وإن تعطل بعض الشيء بسبب تداعيات فيروس كورونا وأزمة سلاسل التوريد العالمية.

تلك الأرقام المهولة يسهل كتابتها وقراءتها لكن قد يصعب استيعاب مدى ضخامتها. رقم الـ 3 تريليونات دولار أمريكي هذا يفوق الناتج الإجمالي المحلي لدول مثل إيطاليا وكندا والبرازيل.