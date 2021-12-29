رسمياً – شاومي تُعلن عن هاتفها الرائد Xiaomi 12 Pro

كما وعدتنا شركة شاومي بالضبط خلال الأيام القليلة الماضية، فقد أعلنت الشركة الصينية عن سلسلة هواتفها المرتقبة اليوم في الصين باسم Xiaomi 12X و Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro وهي مجموعة من الهواتف الرائدة التي تتمتع بتقنيات ثورية وأسعار منافسة. في حين أنه من المتوقع أن يتم إطلاق السلسلة خلال الربع الأول من عام 2022.

الأمر ليس غريباً على الإطلاق، حيث من المتوقع أن يتم تأجيل إطلاق السلسلة لحين استعداد الشركة من أجل الإعلان بشكل رسمي عن الهاتف الرائد Xiaomi 12 Ultra ولكن اليوم لدينا مواصفات كل من الطراز القياسي Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro وبالتأكيد هي هواتف مميزة وملفتة للانتباه.

من حيث الشكل، يبدو أن الهاتفين متماثلين بنسبة كبيرة جداً، ولكنهما مختلفان فيما يتعلق بالوزن والأحجام، حيث يأتي Xiaomi 12 بشاشة مضغوطة قياسها 6.28 بوصة، وكذلك Xiaomi 12X، ولكن يأتي هاتف Xiaomi 12 Pro بشاشة أكبر من ذلك بكثير.

تم تصنيع كل من Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro من المعدن والزجاج، وهناك إصدار أهر بظهر مصنوع من الجلد النباتي الأخضر، ولكننا لا نعلم ما إذا كان هذا النموذج سوف يصل إلى الأسواق العالمية أم سيكون محدوداً لبعض المناطق فقط.

يتميز كلا الهاتفين بشاشات عرض منحنية مع فتحة ثقب مركزية وحواف نحيفة جداً وعلى ظهر الغطاء الخلفي تتواجد وحدة تصوير ثلاثية في الزاوية العليا اليسرى.

يأتي هاتف Xiaomi 12 بشاشة قياسها 6.28 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz، بينما يأتي هاتف Xiaomi 12 Pro بشاشة قياسها 6.73 بوصة بدقة +QHD بمعدل تحديث ديناميكي 120Hz ومعدل أخذ العينات باللمس بسرعة 480 هرتز.

يحتوي هاتف Xiaomi 12 على بطارية سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط.

بينما يحتوي طراز Pro على بطارية 4600 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط.

يحتوي Xiaomi 12 على كاميرا خلفية ثلاثية 50 + 13 + 5 ميجابكسل من أجل الكاميرا العريضة وعدسة فائقة الاتساع وعدسة ماكرو على التوالي.

أما طراز Xiaomi 12 Pro فهو يحتوي على ثلاث عدسات بدقة 50 ميجابكسل من أجل الكاميرا العريضة وعدسة فائقة الاتساع وعدسة تقريب بمستوى X2. تأتي الهواتف بواجهة مستخدم MIUI 13 المستندة على أندرويد 12.

يبدأ سعر Xiaomi 12 عند 580$ دولار أمريكي، بينما يبدأ سعر Xiaomi 12 Pro عند 738$ دولار أمريكي. من المحتمل ألا يصل طراز Pro إلى الأسواق العالمية، مثلما فعلت الشركة العام الماضي، ولكن بدلاً من ذلك سوف تطلق طراز Ultra بدلاً منه عالمياً.