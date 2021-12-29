تحديث MIUI 13 – هذه هي أهم المزايا الجديدة في واجهة شاومي القادمة!

بالأمس، وأثناء حدث الإطلاق الذي عقدته شركة شاومي – Xiaomi في الصين للكشف عن سلسلة Xiaomi 12 أعلنت الشركة الصينية عن واجهة MIUI 13 المستندة على نظام أندرويد 12.

وكما هو متوقع، تأتي الواجهة الجديدة بعدد كبير من التحسينات لتعزيز مستوى الأداء ومزايا الخصوصية وخطوط جديدة للنظام ومجموعة رائعة من الخلفيات الجديدة ونسخة محسنة خصيصاً من أجل الحواسيب اللوحية. تعالوا بنا نلقي نظرة سريعة على أهم وأبرز المزايا الجديدة في واجهة MIUI 13.

تحسينات في الأداء:

بناءً على تصريح شركة شاومي، فإن الواجهة الجديدة تعزز من مستوى الأداء مقارنة بواجهة MIUI 12.5 من أجل تسريع عملية تشغيل التطبيقات وتقليل مقدار الموارد المطلوبة لتطبيقات الطرف الثالث بنسبة 15%. أيضاً تعمل تطبيقات شاومي بشكل أفضل مع الواجهة الجديدة مع انخفاض الإطارات بنسبة 32%.

وتدعي الشركة أن واجهة MIUI 13 تحتل المرتبة الأولى في اختبار السرعة لــMaster Lu متغلبة على جميع واجهات الاستخدام الأخرى الخاصة بالشركات المصنعة لأجهزة الأندرويد الأخرى. كما وقد تمكنت الشركة من تحسين إمكانيات تعدد المهام في الواجهة الجديدة والتي أصبحت تسمح بالقدرة على تشغيل 14 تطبيق في وقت واحد وقتما تشاء أثناء استخدام إحدى هواتف الفئة الرائدة “الفلاج شيب”.

حاولت شاومي تعزيز أمان الواجهة الجديدة بميزات مثل حماية التحقق من الوجه والحماية من الاحتيال والعلامة المائية للخصوصية. في الوقت الحالي، لا يوجد تفاصيل كاملة حول هذه المزايا، ولكن بالتأكيد ميزة العلامة المائية للخصوصية سوف تتيح لك إمكانية إضافة علامة مائية خاصة بك على صورك الشخصية قبل أن تشاركها عبر أي وسيلة.

أما وبالنسبة لميزة الحماية من الاحتيال فهي تعزز من أمان المستخدم ضد التطبيقات الاحتيالية أثناء عملية تثبيتها أو أثناء تلقي بريد إلكتروني احتيالي وحماية عملية نقل البيانات.

الواجهة الجديدة تأتي بخط جديد وهو MiSans وهو عبارة عن خط مسطح وبسيط مع ميزة OpenType من أجل الضبط التلقائي لارتفاع الفواصل إلى الأحرف الكبيرة والصغيرة، ويمكن تنزيل الخط مجاناً للاستخدامات الشخصية والتجارية كذلك.

الجديد أيضاً أن الواجهة تحتوي على عدد متنوع من الخلفيات الحية التي تستعرض تشكيلات الكريستال وقد صرحت الشركة بأنها تمكنت من التقاط هذه الخلفيات باستخدام مجهر الاستقطاب عبر التصوير الفوتوغرافي بفاصل زمني بدقة 8K. ولكن للأسف هذه الخلفيات ليست متاحة للتنزيل الآن عبر أي مصدر.

تشتمل الواجهة الجديدة على مجموعة أدوات مختلفة والتي تأتي باسم Super Countdown Day و Water Measuring Cup والتي لمحت إليها الشركة خلال الحدث، ومع ذلك هي لم تذكر بالتفصيل ما هي هذه المزايا بالتحديد. من المؤكد أننا سنحصل على تعريف واضح وتفصيلي لها خلال الأيام القادمة.

واجهة MIUI 13 للأجهزة اللوحية:

كما وقد أعلنت الشركة عن إصدار MIUI 13 Pad من الواجهة الجديدة والمخصصة تحديداً للأجهزة اللوحية ذات الشاشات الكبيرة والتي تحاول مساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الواجهة على الشاشة الأكبر حجماً.

وقد تعاونت الشركة مع مطوري التطبيقات للتأكد من أن التطبيقات الافتراضية وتطبيقات الطرف الثالث تعمل بالشكل الأمثل على الواجهة الجديدة وتقول الشركة بأنها تأكدت من توافق أكثر من 3000 تطبيق على إصدار MIUI 13 Pad.

وتضمن من خلالها تحسين تجربة الاستخدام من أجل تعدد المهام وتضمين مزايا جديدة مثل الاختصار السريع للتبديل بين أوضاع ملء الشاشة والإطار وتحجيم النوافذ وشريط المهام العام مع دعم السحب والإفلات للمهام وغير ذلك بكثير. بالإضافة إلى ذلك توفر الواجهة الدعم لمجموع كبيرة من اختصارات لوحة المفاتيح لتحسين مستوى الانتاجية.

موعد طرح واجهة MIUI 13:

تخطط شركة شاومي لإطلاق الواجهة خلال شهر يناير القادم، وبالتأكيد ستكون Xiaomi 12 و Xiaomi 12X و Xiaomi 12 Pro هي أولى الأجهزة التي تنفرد بالتحديث الجديد. بعد ذلك ستتبعها هواتف أخرى مثل Mi 11 Ultra و Mi 11 Pro و Mi 11 ومن المتوقع أن يتم طرح MIUI 13 Pad أولاً لأجهزة لوحية مثل Mi Pad 5 Pro و Mi Pad 5 بحلول نهاية الشهر المقبل.