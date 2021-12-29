الرياضة مفيدة لمرضى الروماتيزم الصغار

أكدّت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال أهمية ممارسة الرياضة بانتظام بالنسبة للأطفال الذين يعانون من الروماتيزم.

وبررت الأمر بدور الرياضة في تعزيز القدرة على التحمل وتقوية العضلات، بشرط أن يمارس الطفل التمارين الملائمة لحالته.

ودعت الرابطة الألمانية لاستشارة طبيب أطفال من أجل تقييم الحالة البدنية للطفل، وتحديد العلاج المناسب له.

وقالت الرابطة إن التهاب المفاصل لدى الأطفال يحدث في سن 2 إلى 5 سنوات لأسباب مجهولة.

وأشارت إلى دور العلاج في مساعدة الأطفال على الحياة بشكلٍ طبيعي مقارنة بأقرانهم.

ودعت الأهالي إلى عدم إهمال علاج الروماتيزم عند أطفالهم، وقالت إن إهمال العلاج قد يؤدي إلى إعاقة كبيرة في بعض الأحيان.

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