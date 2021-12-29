آسوس تكشف عن حاسوب جديد بمواصفات خارقة

كشفت شركة آسوس التايوانية عن حاسوب جديد بمواصفات خارقة أطلقت عليه ProArt Studiobook 16 OLED.
وسيعمل الجهاز الجديد بمعالجات Intel Tiger Lake-H أو معالجات Ryzen 5000 من AMD، ونظام تشغيل ويندوز، ومعالج رسوميات GeForce RTX 3070 من نيفيديا.
وزودت الشركة التايوانية الحاسوب الجديد بشاشة OLED مقاس 16 بوصة، ودقة عرض 2400 × 3840 بيكسل، ودرجة سطوع 400 نيت، وتغطية نطاق الألوان DCI-P3.
ويتميز الحاسوب الجديد باحتوائه على لوحة تتبع كبيرة، ودعمه قلم إدخال البيانات، وطارة آسوس Dial التي تساعد على التحكم بالعديد من الوظائف.
وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 1 تيرا بايت، أما الذاكرة العشوائية فتأتي بسعة 64 غيغا بايت.
ويحتوي الحاسوب على بطارية بقوة 90 واط تجعله يعمل لعدة ساعات، منافذ Thunderbolt 4، ومنفذ PCIe 4.0، منفذي USB-C، ومنفذ إيثرنت، ومنفذ 3,5 للسماعات.
يذكر أن الشركة التايوانية لم تكشف عن سعر الحاسوب الذي ستطرحه في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.
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