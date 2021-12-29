ياسمين صبري ستلعب دور رئيسة العصابة في فيلمها الجديد

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن عودتها للسينما من خلال لعبها دور البطولة في فيلم شغل عصابات.

وأكدت من خلال لقاء إعلامي أنها ستقوم خلال الفترة القادمة بتصوير مشاهدها فيه، وأشارت إلى أنها ستلعب فيه دور رئيسة عصابة، وقالت إن اسم الفيلم يضحكها.

وأشارت إلى أن الفيلم سيكون من النوع الكوميدي، وستشارك فيه نخبة من نجوم الكوميديا في مصر، وقالت إنها لا تستطيع ذكر أسماء الفنانين المشاركين بالفيلم دون الحصول على موافقة الجهة المنتجة له.

يذكر أن فيلم الديزل الذي عرض عام 2018 يعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها النجمة المصرية.

وفيلم الديزل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج كريم السبكي، وبطولة محمد رمضان، هنا شيحة، ياسمين صبري، فتحي عبد الوهاب، محمد عز، عارفة عبد الرسول وغيرهم.

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