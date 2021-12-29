حسين الجسمي يُطلق أغنية باللهجة اللبنانية

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي على قناته الرسمية في يوتيوب أغنية “ما بحبك” باللهجة اللبنانية.

وروّج النجم الإماراتي للأغنية من خلال منشور نشره على حسابه الرسمي في موقع انستغرام قال فيه جديدنا ما بحبك.

وحظيت الأغنية بآلاف المشاهدات خلال ساعات عدة من طرحها على يوتيوب، وسط تفاعلٍ كبير من عشاق الجسمي الذين أبدوا سعادتهم بإتقان الجسمي للهجة اللبنانية.

وأغنية “ما بحبك” من كلمات منير عساف وألحان حسين الجسمي، وتوزيع وماكساج وماستر هادي شرارة.

من جهةٍ أخرى، يستعد الفنان الإماراتي لإحياء حفلات عدة بمناسبة السنة الجديدة.

يذكر أن النجم الإماراتي أطلق قبل فترة أغنية “ريت أنا في شاطئ الراحة” على يوتيوب والتي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية