هذه هي مواصفات هاتف Xiaomi 12 المُعلن عنها بالتفصيل – الإطلاق خلال الربع الأول من عام 2022!

أعلنت اليوم شركة شاومي عن هاتفين جديدين وهما Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro في الصين، وقد غطينا جميع مواصفات هاتف Xiaomi 12 Pro في تقرير أخر. أما في هذا التقرير سوف نستعرض لكم مواصفات هاتف Xiaomi 12 بالتفصيل.

مواصفات هاتف Xiaomi 12 المُعلن عنها بالتفصيل:

هاتف Xiaomi 12 هو هاتف مضغوط وصغير الحجم بشاشة قياسها 6.28 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED بدقة +FHD أبعادها 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث 120Hz وتوفر الدعم لمرئيات +HDR10 وتقنية Dolby Vision ومعدل سطوع تصل ذروته إلى 1100 نقطة ضوئية. لوحة العرض عبارة عن شاشة منحنية مع فتحة ثقب مركزية لكاميرا الصور الشخصية.

يتم تشغيل Xiaomi 12 بواسطة أقوى شرائح المعالجة المتطورة من كوالكم Snapdragon 8 Gen 1 SoC ويأتي الهاتف على شكل 8 أو 12 جيجابايت من سعة الذاكرة العشوائية من النوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية بمساحة 128 أو 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1.

يمتاز الهاتف بمكبرات صوت ستريو مزدوجة مضبوطة بواسطة Harman Kardon ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط.

على ظهر الغطاء الخلفي، توجد وحدة تصوير ثلاثية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وهو مستشعر IMX766 من شركة سوني بفتحة عدسة f/1.88 + عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 + عدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.

يعمل الهاتف بواجهة مستخدم MIUI 13 المستندة على أندرويد 12 وقياسات الهاتف كالتالي: 152.7×69.9×8.16 مم ويزن 180 جرام للطراز الذي يحتوي على ظهر زجاجي. أما الطراز الذي يحتوي على ظهر مصنوع من الجلد النباتي الأخضر فيزن 179 جرام.

يأتي الهاتف بأربعة ألوان مختلفة تشتمل على الأسود والأزرق والأرجواني والأخضر، والثلاثة ألوان الأولى هي من أجل الطراز الزجاجي والمعدني، في حين أن اللون الأخضر هو خاص بالطراز الجلدي فقط.

يبدأ سعر الهاتف عند 3699 يوان صيني أو ما يعادل 580$ دولار أمريكي. لا توجد أي معلومات حول وقت إطلاق الهواتف، ولكن بالتأكيد سيكون في أي وقت خلال الربع الأول من العام المقبل.