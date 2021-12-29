شركة GePro تُطلق كاميرا مناسبة لعشاق المغامرات في الطبيعة

أزاحت شركة GePro الأميركية الستار عن كاميرا جديدة مناسبة لعشاق المغامرات في الطبيعة أطلقت عليها GePro Hero10.

وجاءت الكاميرا الجديدة بهيكل مصنوع من البلاستيك المتين المقاوم للصدمات، وحافظة خارجية شفافة مضادة للماء تساعد المستخدم على تصوير الفيديوهات تحت سطح الماء حتى عمق عشرة أمتار.

وزودت الشركة الأمريكية الكاميرا الجديدة بمستشعر بصري بدقة 23.6 ميغا بيكسل، وعدسة عريضة بفتحة f2.5 ، تتميز بقدرتها على توثيق فيديوهات بدقة 5K بمعدل 60 إطار في الثانية، بالإضافة لقدرتها على توثيق صور JPEG وraw بدقة تصل إلى 4176 × 5568 بيكسل.

وتتميز الكاميرا الجديدة باحتوائها على شاشة خلفية مقاس 2,27 بوصة، وأخرى خلفية مقاس 1,4 بوصة.

وتحتوي كاميرا GePro Hero10 على بطارية بسعة 1,720 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ USB-C.

وأكدت الشركة الأميركية إمكانية تحميل تطبيق خاص بالكاميرا من أجل التحكم بها عن بعد.

يذكر أن الشركة الأميركية لم تكشف عن سعر الكاميرا الجديدة ولا عن موعد طرحها في الأسواق العالمية.

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