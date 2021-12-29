شاومي تطلق هاتفًا جديدًا بكاميرا خارقة

رفعت شركة شاومي الصينية النقاب عن هاتف جديد، بكاميرا خارقة أطلقت عليه Xiaomi 12 Pro.

وينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 8 Gen1 الذي يعد أحدث معالجات كوالكوم، ونظام تشغيل Android 12، وواجهة MIUI13.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6,73 بوصات ودقة عرض 3200 ×1440 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرات الثلاث.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فتأتي بسعة 8 و12 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، والشحن العكسي بقوة 50 واط، و4 مكبرات صوت، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 737 و847 دولارًا أميركيًا.

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