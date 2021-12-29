لماذا الإقبال على تنزيل تحديث iOS 15 أقل من المتوقع؟

تحديث iOS 15 تم إطلاقه رسمياً منذ أكثر من 3 أشهر وتشير آخر الإحصائيات أن نسبة المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التحديث لم تتجاوز 60% حتى الآن.

الإحصائيات مصدرها موقع Mixpanel المتخصص في هذا النوع من الدراسات، وتعكس الإحصائية إحجاماً من قِبل قطاع كبير من المستخدمين عن التحديث.

ربما أكثر من ثلث مستخدمي هواتف الايفون المؤهلة أجهزتهم للتحديث لم يقوموا بعد بتنزيل وتثبيت التحديث حتى بعد مرور عدة أشهر وإطلاق عدة تحديثات فرعية لإصلاح المشاكل وتحسين الأداء.

بسؤال المستخدمين عن عدم قيامهم بالتحديث إلى iOS 15 يتبين أن الدافع الأساسي هو عدم الرغبة في إصابة أجهزتهم بالمشاكل جراء التحديث الجديد، فمع تعقد التحديثات وإضافة المزيد من المزايا تظهر المزيد من المشكلات التي تستوجب تحديثات أخرى لحلها.

هذا يعطينا انطباعاً قوياً عن سلوك هذا القطاع من المستخدمين والذي يميل أكثر إلى تجربة استخدام خالية من الأخطاء والمشاكل عوضاً عن تجربة مزايا جديدة أكثر في النظام.

بعد الإطلاق المبدئي لتحديث iOS 15 في سبتمبر الماضي قامت ابل بعدها بطرح عدة تحديثات فرعية لدعم استقرار النظام وحل المشكلات التي ظهرت لاحقاً ولعل آخرها حتى الآن هو تحديث iOS 15.2.

رغم ذلك تظل نسبة التحديث إلى iOS 15 معقولة على أجهزة الايفون منذ ايفون 6s الصادر قبل 6 أعوام حتى الآن مقارنة بهواتف أندرويد التي لا تتعدى فيها نسبة نظام أندرويد 11 حاجز 25% حتى الآن.