العثور على غواصة غارقة في بحر إيجة منذ الحرب العالمية الثانية

عثر غواصون يونانيون على حطام غواصة إيطالية بعد 80 عاماً من غرقها في بحر إيجة، خلال الحرب العالمية الثانية.

واكتشف “كوستاس توكتاريديس”، أحد أشهر الغطاسين باليونان وفريقه، الغواصة جنوبي جزيرة ميكونوس على عمق 103 أمتار باستخدام غواصة آلية تعمل عن بُعد.

ونقلت رويترز عن خبير بحري قوله: إن “التاريخ البحري يشبه الأحجية، وهذه قطعة من تلك الأحجية”.

وأضاف الخبير أن “المواجهة بين غواصتين حدث بحري نادر”، موضحاً أنه قد تم التحقق من أن الحطام هو حطام الغواصة جانتينا من سجلات إدارة التاريخ البحري في إيطاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن الغواصة جانتينا قد غرقت في 5 يوليو 1941، بعدما أبحرت من جزيرة ليروس اليونانية وعلى متنها 48 بحاراً، وذلك بعدما أصابتها طوربيدات أطلقتها الغواصة البريطانية تورباي.

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