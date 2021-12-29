مزرعة هندية تشهد ولادة معزة بوجه إنسان

أصيب المزارع الهندي شانكار داس بصدمة كبيرة، بعدما شهدت مزرعته ولادة معزة بوجه إنسان.

وقال المزارع الذي يعيش في قرية جانجابور الواقعة بولاية آسام شمال شرق الهند، إنّه أصيب بالصدمة عندما رأى المعزة الصغيرة لأول مرة.

وأشار المزارع البالغ من العمر 46 عاماً إلى أن الجيران هرعوا للمزرعة من أجل رؤية الحيوان الفريد من نوعه، في حين اعتبر السكان المحليون ولادة هذا الحيوان نذير شؤم أو علامة على الحظ السيئ.

وحظيت صورة المعزة الغريبة من نوعها بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وبرر بعض الأطباء البيطريين هذا الأمر بطفرة جينية.

يُذكر أنّ منطقة راجاستان الهندية شهدت في العام الماضي ولادة ماعز بوجه إنسان أيضاً، عاش لمدة أيام قبل أن ينفق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية