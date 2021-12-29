تيم حسن يُحيي الذكرى الأولى لوفاة حاتم علي

نشر الفنان السوري تيم حسن على خاصية الستوري في حسابه الرسمي في موقع إنستجرام، صورةً للمخرج الراحل حاتم علي بمناسبة مرور عام على وفاته.

وعلّق الفنان المشهور بدور جبل شيخ الجبل في مسلسل الهيبة على الصورة بالقول: “مرت سنة على اليوم الموجع، الله يرحمك ويغفر لك ويصبر محبيك، نفتقدك جميعاً وأولنا عمرو، غالية، غزل، والأستاذة دلع الرحبي”، في حين تفاعل عشاق النجم السوري مع المنشور وعبّروا عن حزنهم لخسارة مخرج كبير كحاتم علي.

وكان تيم حسن قد نعى في العام الماضي المخرج الراحل من خلال تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، عبّر من خلالها عن حزنه لوفاة حاتم علي المفاجئة، ومعترفاً بفضله الكبير عليه.

يُذكر أنّ المخرج السوري الراحل قدّم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من المسلسلات الخالدة، أبرزها التغريبة الفلسطينية، ربيع قرطبة، ملوك الطوائف، الفصول الأربعة، أحلام كبيرة، الملك الفاروق، الفاروق عمر، وغيرها الكثير من المسلسلات.

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