سوزان نجم الدين تعلن عن إصابتها بكورونا

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين من خلال حسابها الرسمي في موقع إنستغرام، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت سوزان صورة على إنستغرام وعلّقت عليها بالقول: الحمد لله ختمنا السنة بكورونا ورح نفتتح السنة الجديدة به، وأكدت عدم معاناتها من أعراض خطيرة، ودعت متابعيها لأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم من الفيروس السريع الانتشار.

ودعت الأشخاص الذين خالطوها في الفترة الماضية لإجراء اختبارات PCR؛ للتأكد من سلامتهم.

وتفاعل عشاق النجمة السورية مع المنشور بشكل كبير، وتمنوا لها السلامة والصحة والعافية.

يُذكر أنّ سوزان نجم الدين انتهت مؤخراً من تصوير مسلسل بيوت من ورق الذي سيجمعها بيوسف الخال، طوني عيسى، دانا جبر، جيني إسبر، ومسلسل وثيقة شرف الذي ستشاركه فيه رفقة عدد من النجوم أمثال فادي صبيح، سلوم حداد، مديحة كنيفاتي، فراس إبراهيم، نظلي الرواس، مهيار خضور وغيرهم.

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