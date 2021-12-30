عريس يتعرض لعملية سطو بعد حفل الزفاف مباشرة

شهدت مدينة فيلادلفيا الأمريكية حادثة سطو قامت بها عصابة لصوص على عريس وعائلته، بعد مغادرتهم لحفل الزفاف مباشرةً، حيث تفاجأ العريس وعائلته بهجوم 3 لصوص نزلوا بشكل مفاجئ من سيارة دفع رباعي، وقاموا بسلبهم أشياءهم الثمينة.

ووثقت كاميرا المراقبة الموجودة في المنطقة الحادث، حيث قام اللصوص بسلب ساعة رولكس ثمينة من العريس، وبعض الأشياء الأخرى من عائلته.

وعلى الفور قامت شرطة المدينة بالبحث عن اللصوص، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم، وقالت إنّ اللصوص الذين تراوحت أعمارهم ما بين 19 و22 اعترفوا بقيامهم بعدّة عمليات سطو خلال الفترة الماضية.

يُذكر أنّ فيلادلفيا تشهد أزمة خروج عن القانون، حيث ارتفعت معدلات السطو فيها بنسبة 27% منذ العام 2020، وحطّمت جرائم القتل في العام الجاري الرقم القياسي.

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