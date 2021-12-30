شركة IQOO الصينية تُطلق هاتفاً يعمل بنظام تشغيل Android 12

كشفت شركة IQOO الصينية عن هاتف جديد يعمل بنظام تشغيل Android 12، أطلقت عليه IQOO 9 Pro.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 898 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، ونظام تشغيل Android 12.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.78 بوصة ودقة عرض 1400*3200 بيكسل، وتردد 144هرتز، ومعدل سطوع 518 شمعةم، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 48 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و16 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 256 و512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن الفائق بقوة 120 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية