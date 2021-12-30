شاومي تكشف عن ساعة جديدة بمواصفات مميزة

أزاحت شركة شاومي الصينية الستار عن ساعة جديدة بمواصفات مميزة، أطلقت عليها Xiaomi Watch S1.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة مقاس 1.43 بوصة ودقة، وتتميز الساعة بدعمها أكثر من 117 نمطاً رياضياً، وبمقاومتها الماء والغبار وفق معيار 5ATM.

وستدعم الساعة الجديدة تقنية NFC للدفع الإلكتروني، وستحتوي على ميكروفون ومُكبر صوتي لإجراء المكالمات الصوتية عبر الساعة الذكية.

وأضافت الشركة الصينية لساعتها الجديدة مستشعر لرصد نبضات القلب، وقياس نسبة الأوكسجين في الجسم، ومراقبة أنماط النوم.

وستحتوي الساعة على بطارية بسعة 470 ميلي أمبير تجعل الساعة تعمل لمدة 12 يوماً، وستكون قابلة للربط بالهواتف الذكية.

يُذكر أنّ الشركة الصينية، ستُطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 165 و175 دولاراً أمريكياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية