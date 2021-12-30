أخبار صادمة – المعالج المركزي بشريحة Exynos 2200 أقوى من سابقه بفارق 5% فقط!

بدأت الأخبار المتعلقة بشريحة المعالجة التالية لشركة سامسونج والتي نعتقد أنها ستأتي بلقب اكسينوس 2200 – Exynos 2200 في الظهور منذ عدة أشهر.

جميعنا كنا معتقدين أن الشريحة الجديدة سيكون لديها القدرة على تقديم نتائج أفضل على صعيد مستوى أداء وحدة المعالجة المركزية مقارنة بالمعالج السابق Exynos 2100 SoC، ولكن يبدو أن الواقع سيكون عكس ذلك.

فبناءً على تغريدة أحمد قويدار على موقع تويتر، سيقدم Exynos 2200 أداء أفضل بنسبة 5% فقط مقارنة بمعالج Exynos 2100، ولكنه سيقدم نتائج أفضل في أداء وحدة المعالجة الرسومية بنسبة 17% مقارنة بالمعالج السابق.

بالطبع، هذه الدفعة البسيطة كانت مهمة وضرورية وتعد بمزيد من التحسن على صعيد مستوى الأداء، ولكن المشكلة أن النسب ضعيفة جداً ومحبطة للغاية مقارنة بما كنا نأمله أو بما كنا نتوقعه من Exynos 2200.

فكما صرح موقع SamMobile في تقريره، كان لدى شريحة Exynos 2100 الكثير لتقدمه مقارنة بالشريحة السابقة لها Exynos 990. حيث حققت وحدة المعالجة المركزية أداء أفضل بنسبة 30%، في حين أن وحدة المعالجة الرسومية كانت أفضل بنسبة 40%.

وقد أضاف المُسرب في تغريدته بأن شريحة Exynos 2200 ستحتوي على وحدة معالجة عصبية جديدة NPU والتي من المفترض أن تكون أفضل بنسبة 117% في عمليات الذكاء الاصطناعي AI. ومن المفترض أن يوفر هذا “من الناحية النظرية” أداء أفضل من خدمات مثل Bixby مع تعزيز قدرات الكاميرا.

هذا التقرير يتعارض مع التسريب الذي حصلنا عليه الشهر الماضي والذي أفاد بأن وحدة المعالجة المركزية في شريحة Exynos 2200 تقدم أداء أفضل بنسبة 20% مقارنة بشريحة Exynos 2100.

وفي نفس الوقت، كان قد ذكر نفس التقرير أن وحدة المعالجة الرسومية ستقدم أداء أفضل بنسبة 31% إلى 34%، ولكن بما أنه لا يوجد تأكيد رسمي على أي من تلك النتائج، فمن الضروري أن نتعامل معها جميعاً بحرص شديد.

في الواقع، إذا اتضح أن هذه هي النسب الحقيقية التي سيقدمها معالج Exynos 2200 – 5% و 17% لكل من وحدة المعالجة المركزية والرسومية على التوالي، فهي بمثابة خيبة أمل كبيرة، خاصة وبعدما علقنا كل آمالنا على شريحة Exynos 2200 بعدما علمنا عن أمر التعاون المشترك بين سامسونج و AMD. ولكن في النهاية، يبدو أن Snapdragon 8 Gen 1 سيظل كما هو في الصدارة.