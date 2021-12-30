امرأة برحمين تنجب طفلتين في الشهر الخامس من الحمل

في حادثة نادرة للغاية، أنجبت امرأة أميركية، تدعى ميغان فيبس، طفلتين من رحمين مختلفين في الشهر الخامس من الحمل.

وكانت المرأة، البالغة من العمر 24 عامًا، قد عانت كثيرًا حتى تمكنت من الحمل بسبب امتلاكها رحمين مستقلين.

وفوجئت المرأة التي تعيش في ولاية نبراسكا بالمخاض وهي في الأسبوع 22 من الحمل، لتنقل إلى مستشفى “براين هليث” حيث ولدت فيها طفلتيها رايلي وريس، حيث بلغ وزن كل طفلة منهما كيلو غرامًا واحدًا عند الولادة.

وتوفيت الطفلة رايلي بعد 12 يومًا من ولادتها في يونيو الماضي، في حين خالفت شقيقتها ريس توقعات الأطباء، ونجت من الموت بفضل المجهود الكبير الذي بذله الأطباء في نقل الدم والأوكسجين لها بشكلٍ مستمر.

واعتبر الأطباء الطفلة ريس أصغر طفلة تولد بوقت مبكر من الحمل وتبقى على قيد الحياة.

يُذكر أن الطفلة الصغيرة تخضع حالياً للعلاج في المستشفى ولن يُسمح لها بمغادرته إلا بعد تحسن صحتها.

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