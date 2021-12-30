هل من الممكن أن يأتي Galaxy S22 Ultra بذاكرة تخزين سعتها 1 تيرابايت؟

من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة هواتف سامسونج الرائدة بحلول شهر فبراير من العام المقبل، وهذه السلسلة تتألف من 3 هواتف وهي Galaxy S22 و +Galaxy S22 والإصدار المميز/الرائد قد يأتي باسم Galaxy S22 Ultra أو Galaxy S22 Note.

على مدار الأسابيع الماضية تم تسريب عدد كبير جداً من التقارير المتعلقة بمواصفات الهاتف الرائد لدرجة أننا أصبح لدينا فكرة شاملة عما يمكن أن يبدو عليه هذا الهاتف.

اليوم لدينا تسريب جديد يفيد بأنه من المحتمل أن يكون هناك نموذج من هاتف Galaxy S22 Ultra/Note بذاكرة تخزين سعتها 1 تيرابايت. هذا التسريب مصدره موقع SamMobile وهو مصدر موثوق جداً فيما يتعلق بتسريبات وأخبار أجهزة شركة سامسونج الجديدة.

ولكن على الرغم من ذلك، فلم يذكر موقع SamMobile مصدر هذه المعلومات بالتحديد.

ولكن الأمر وما فيه أنه من المنطقي جداً أن توفر شركة سامسونج نموذج بسعة تخزينية مقدارها 1 تيرابايت من أجل هاتفها الرائد نظراً لأن الهاتف لن يحتوي على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD – كما هو متوقع، وهذا ما حدث بالفعل مع Galaxy S21 Ultra.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تطلق فيها سامسونج هاتف من هواتف الفئة الرائدة بسعة تخزين 1 تيرابايت، فإن عدنا قليلاً بالزمن إلى الوراء سوف نتذكر أن الشركة قررت إطلاق نموذج من هاتف +Galaxy S10 في عام 2019 بسعة تخزين 1 تيرابايت مقترة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت.

ولكن الاختلاف البارز هذه المرة هو أن هاتف +Galaxy S10 كان يحتوي على فتحة microSD، بينما Galaxy S22 Ultra/Note لن يكون كذلك.

ولكن لا نعلم بالضبط ما هو السبب الذي دفع بشركة سامسونج للتخلي عن سعة 1 تيرابايت مع هواتفها الرئيسية Galaxy S20، وقد اكتفت بسعة 512 جيجابايت كأقصى سعة تخزينية.

على كل حال، يجب أن نتعامل مع هذه التسريبات بحذر شديد وألا نصدقها بنسبة 100% إلا بعدما نرى بأعيننا كل شيء على أرض الواقع.

بالنسبة لبقية مواصفات الهاتف، فمن المُرجح أنه سيحتوي على شاشة AMOLED قياسها 6.8 بوصة بمعدل تحديث 120Hz ودقة +QHD.

سيتم تشغيل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 2200 بناءً على المنطقة وستأتي السلسلة بواجهة One UI 4.1 المستندة على أندرويد 12.