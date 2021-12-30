بريطاني يُهدي حمارًا ساقًا اصطناعية كي يمشي

أهدى مواطن بريطاني حماره ساقًا اصطناعية كي يخلصه من إعاقته، ويساعده على المشي، بعدما عانى منذ ولادته من تشوه في ساقه الأمامية اليمنى، منعه من السير بشكلٍ طبيعي.

وقال صانع الساق مات هيوز إنه تلقى اتصالاً من مالك الحمار، أبلغه فيه برغبته في صناعة ساق لحماره، من المواد التي تصنع بها الأعضاء البشرية.

ورغم غرابة الطلب، قام “هيوز” بصناعة الساق الاصطناعية للحمار المسكين، وركّبها له ليستعيد قدرته على المشي.

وأشار إلى أن الحمار الصغير لم يعتد الساق في البداية، ثم بعد مرور أيام عدة؛ أصبح يلبسها معظم اليوم.

يذكر أن تصرف مالك الحمار حظي بإشادة كبيرة من قبل رواد مواقع الإنترنت، الذين أثنوا على عطفه على الحمار الصغير.

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