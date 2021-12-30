رصد هاتف سامسونج Galaxy M33 5G على منصة GeekBench بمعالج Exynos 1200

بناءً على التسريبات المتعددة التي بدأت في الظهور خلال الآونة الماضية لهاتف سامسونج Galaxy M33 5G، فهذا يعني أنه من المؤكد أن الشركة الكورية الجنوبية تعتزم الإعلان عنه خلال وقت قريب جداً.

خلال الفترة الماضية تم تسريب سعة بطارية الهاتف، واليوم، تكشف قائمة الهاتف على منصة GeekBench عن نوع شريحة المعالجة المستخدمة بداخله.

بناءً على قائمة GeekBench 5، يحتوي هاتف سامسونج Galaxy M33 5G على رقم طراز SM-M336BU واستطاع أن يحقق 726 نقطة في الاختبار المستند على أداء النواة الفردية، واستطاع أن يسجل 1830 نقطة في الاختبار المستند على تعدد النوى.

هذه النتائج رائعة جداً بالنظر إلى الفئة التي ينتمي إليها الهاتف، وهي نتائج متوقعة من شريحة بقوة Exynos 1200 SoC. تحتوي هذه الشريحة على وحدة معالجة مركزية مكونة من ثماني نوى وتدعم تقنية اتصال 5G.

الستة أنوية الأولى بداخل الشريحة تعمل بتردد سرعته 2.00 جيجا هرتز، في حين أن النواتان الأخريين تعملان بتردد سرعته 2.40 جيجاهرتز.

يأتي هاتف Galaxy M33 5G بذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت ويعمل بنظام أندرويد 12 وبالتأكيد سيأتي بأحدث إصدار من واجهة One UI 4.0.

هذا هو كل شيء حصلنا عليه من قائمة GeekBench، ولكن للتذكير، كان قد تم اعتماد الهاتف من قبل لجنة Safety Korea وقد اتضح لنا أن الهاتف يحتوي على بطارية 5830 مللي أمبير في الساعة، مما يعني أنه سيتم تسويقها على هيئة 6000 مللي أمبيرز

أما إذا أردنا أن نتطرق للشائعات، فربما يأتي هذا الهاتف بشاشة قياسها 6.5 بوصة بدقة +FHD مع وحدة تصوير رباعية تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل وعدسة للعُمق بدقة 2 ميجابكسل.

من الأمام سيأتي الهاتف بمستشعر تصوير بدقة 13 ميجابكسل للصور الشخصية ومؤتمرات الفيديو. وإذا صدقت هذه الشائعات، فمن المؤكد أن يشكل هاتف Galaxy M33 منافسة قوية جداً في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى الخاصة بمستخدمي الفئة المتوسطة.ش