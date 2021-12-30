هاني شاكر يلغي حفل رأس السنة لهذه الأسباب

أصدر الفنان المصري هاني شاكر بيانًا توضيحيًا على حسابه الرسمي عبر موقع انستغرام، كشف من خلاله على الأسباب التي دفعته إلى إلغاء حفل رأس السنة، الذي كان من المقرر أن يحييه يوم 31 ديسمبر الجاري بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وقال النجم المصري إن قرار الإلغاء جاء بعد إعلان الدولة المصرية منع الحفلات في الأماكن المغلقة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار هاني شاكر إلى اعتذار شركة “ميوزك هاوس”، المنظمة للحفل، للجمهور عن إقامة الحفل، وقال إن الظروف الخارجة عن إرادة الجميع؛ هي التي أجبرتهم على إلغاء الحفل.

وتمنى النجم المصري عامًا سعيدًا لجميع عشاقه في العالم العربي.

يذكر أن هاني شاكر اختتم العام الجاري بإطلاق أغنية “لو سمحتوا” على قناته الرسمية في موقع يوتيوب، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.

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