إعلانات إبداعية – هكذا تروج ابل لمزايا كاميرا ايفون 13 برو!

ابل لا تألو جهداً في الترويج لقدرات الكاميرا في هاتف الايفون وقد أصدرت عدداً من الإعلانات الترويجية المصممة بأسلوب إبداعي للترويج لمزايا كاميرا ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس.

تأتي هذه الدعايات بالتزامن مع احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة والذي يعتبر موسم تسوق ثابت وفرصة سنوية لزيادة مبيعات الشركة من منتجاتها المختلفة وخصوصاً هواتف الايفون الجديدة.

ترتكز الحملة الدعائية على ثلاث جوانب مختلفة في كاميرا ايفون 13 برو: وضع التصوير السينمائي، جودة الصور في الإضاءة المنخفضة، وأخيراً قدرات التكبير.

الدعايات تم تصويرها على طريقة الأفلام السينمائية – بخلاف ما هو معتاد في الحملات الدعائية المشابهة – وفيها نرى حوار بين أشخاص داخل كل مشهد يتناول الحديث عن الميزة المراد الترويج لها بحس فكاهي.

وضع التصوير السينمائي Cinematic Mode

يُظهر الإعلان الأول والذي يُسمى “محققيْن” أو “Detectives” ، رجلين جادّين المظهر يجلسان في سيارة يناقشان وضع التصوير السينمائي في ايفون 13 برو.

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وضع التصوير السينمائي Cinematic Mode في هواتف ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس هو طريقة لتصوير الفيديو على الطريقة السينمائية بالتركيز على العنصر – أو الشخص – الذي يتحدث في المشهد أو ذي الأهمية ثم الانتقال إلى شخص أو عنصر آخر بسلاسة.

التصوير الليلي Night Mode

هذا الإعلان تم تصويره على طريقة أفلام الرعب الأمريكية ويُسمى “القبو” أو “The Basement” ، تسير امرأة في منزل مظلم بينما يصرخ صوت غريب “ساعدني” يناديها إلى الطابق السفلي.

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عندما فتحت الباب المؤدي إلى الطابق السفلي ، أعربت عن قلقها قائلة “إن جودة الصورة ستتأثر في مثل هذا الإضاءة الخافتة”. ومع ذلك، فإن الصوت المخيف يؤكد لها أنها “تبدو جيدة حقًا”في أسلوب فكاهي.

وهدف هذا الإعلان التركيز على قوة أداة هواتف ايفون 13 برو / ماكس في التصوير الفوتوغرافي الليلي.

قدرات التكبير Zoom

الإعلان الثالث يُسمى “Pavel” وهو عبارة عن فيديو أبيض وأسود باللغة الروسية (مع ترجمة باللغة الإنجليزية). يبدأ المشهد برجل جالس على كرسي مع خلفية جادة. ثم تدخل امرأة إلى الغرفة وتقول: “هذا التكبير البطيء والمثير للقلق يشير إلى أنك تهوي ناحية الجنون”. ثم تظهر الكاميرا وهي تكبر بسلاسة باتجاه وجه الرجل.

بالطبع الإعلان يركز على قدرات التكبير البصرية في هواتف ايفون 13 برو والتي تصل إلى 3 مرات مع الاحتفاظ بجودة عالية ودقة التفاصيل.