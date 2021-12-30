معرض CES 2022 مهدد بالتأجيل بعد انسحاب 16 شركة

بات معرض CES 2022 مهددًا بالتأجيل بعدما وصل عدد الشركات المنسحبة منه لـ 16 شركة، فبعد جوجل ومايكروسوفت؛ أعلنت شركات كبرى أخرى انسحابها منها AMD، و MIS .

ويقام المعرض في الفترة ما بين 5 و8 يناير القادم في لاس فيغاس.

وبررت الشركات المنسحبة قرارها بالإشارة إلى خشيتها من إصابة كوادرها بفيروس كورونا، خاصةً مع الانتشار السريع لمتحور “أوميكرون”.

وأشارت الشركات المنسحبة إلى أن المعرض يشهد حضورًا كبيرًا لعشاق التكنولوجيا؛ الأمر الذي سيزيد من احتمال الإصابة بالفيروس السريع الانتشار.

ومن المتوقع أن تعيد المؤسسة المنظمة للمعرض النظر في أمر إقامته في موعده، خاصةً أن انسحاب الشركات الكبرى سيؤثر بشكل كبير على عدد زوار المعرض.

وكانت الجهة المنظمة قد سمحت، في وقتٍ سابقٍ، للشركات المنسحبة؛ بعرض منتجاتها “عن بعد” من خلال الإنترنت.

يُذكر أن الشركات الـ 16 المنسحبة من المعرض هي: إنتل، جوجل، ميتا، أمازون، AT&T، T-mobile، مايكروسوفت، AMD، MIS، بروكتر أند غامبل، One Plus، لينوفو، بنترست، تيك توك، تويتر، وWaymo.

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