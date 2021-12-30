الليث حجو يُحيي ذكرى حاتم علي.. بنشر آخر ما خطه بيده

أحيا المخرج الليث حجو الذكرى السنوية الأولى لوفاة المخرج السوري حاتم علي، والتي صادفت يوم 29 ديسمبر الجاري، بطريقة مميزة.

وعمد “حجو” إلى نشر مجموعة من الصور التي تجمعه بحاتم علي، والتي التقطت قبل أيام من وفاته أثناء التحضير لإخراج مسلسل سنوات “الحب والرحيل”، بالإضافة إلى نشر تعديلات بخط حاتم علي على نص المسلسل على حسابه الرسمي في تويتر.

وعلّق على الصور بالقول: قد يبدو للحظة أنه ضحية قلقه هذا الذي استطاع أن يغلبه مبكراً، على غير ما كنا نتمنى.

وأشار إلى أن إبداع حاتم علي انتصر في النهاية، وأن الصور المنشورة التقطت في مكتبه أثناء تحضيرهما معًا للمسلسل الجديد.

وكان الليث حجو قد انتهى مؤخراً من تصوير مسلسل سنوات الحب والرحيل الذي كان سيخرجه معه الراحل حاتم علي، ومن المتوقّع عرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد.

يذكر أن عددًا كبيرًا من الفنانين والمخرجين السوريين والعرب أحيوا الذكرى الأولى لوفاة حاتم علي، بعبارات مؤثرة تدلّ على مكانة حاتم علي الكبيرة في قلوب محبيه.

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