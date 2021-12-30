طبيبة روسية تحذر من نقص فيتامين A

حذّرت الطبيبة الروسية تاتيانا بوتشاروفا من نقص فيتامين A وقالت إنه نقصه يؤثر على حاسة البصر، ويؤدي إلى تدهور الرؤية.

وقالت الطبيبة المختصة في مجال الغدد الصماء إن الفيتامين A مهم للرؤية لأنه يساعد على عمل العصب البصري، ويقوي عضلات العين.

وأشارت إلى أن نقص هذا الفيتامين يؤدي لجفاف القرنية، وانسداد القنوات الدمعية، موضحة أنه يصيب بشكل خاص الأشخاص الذين يجلسون لساعات طويلة أمام شاشات الحاسوب.

ودعت الطبيبة الروسية الناس لتناول الأطعمة الغنية بالفيتامين A كالخضراوات، والأطعمة من أصل حيواني، وزيت السمك، كبد الدجاج، وكبد الغنم، وكبد البقر، وكبد السمك من أجل الحفاظ على صحة العين، وتعويض نقص فيتامين A.

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