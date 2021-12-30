“تسلا” تستدعي نحو نصف مليون سيارة لمعالجة مشاكل تتعلق بالسلامة

كشفت الهيئة المسؤولة عن السلامة على الطرق في الولايات المتحدة الأميركية، أن شركة تسلا ستستدعي أكثر من 475 ألفاً من سياراتها الكهربائية من طرازَي 3 وإس؛ لمعالجة مشكلات كاميرا الرؤية الخلفية والصندوق بها، والتي تزيد من احتمال تعرّضها لحوادث اصطدام.

يُشار إلى أن سعر أسهم “تسلا” هبط 1.1% في التعاملات السابقة لافتتاح السوق اليوم الخميس، وستستدعي الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة 356309 سيارة من طراز 3 أُنتجت بين عامَي 2017 و2020؛ لمعالجة مشكلات كاميرا الرؤية الخلفية، و119009 سيارات من طراز إس بسبب مشاكل غطاء الصندوق الأمامي.

وأضافت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، أن “تعطل عرض الكاميرا الخلفية قد يؤثر على الرؤية الخلفية للسائق ويزيد من مخاطر الاصطدام”.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أوضحت أنها ليست على دراية بوقوع أي حوادث أو إصابات أو وفيات، تتعلق بالمشكلات المتعلقة بسياراتها من طرازي 3 وإس.

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