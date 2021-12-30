ما هي أهمية كتابة المحتوى في التسويق الإلكتروني ؟

يتسأل العديد من أصحاب الشركات الناشئة لماذا تعتبر كتابة المحتوى أمرًا مهمًا للعلامات التجارية والشركات الرقمية في الوقت الحالي، بكل بساطة المحتوى المكتوب هو الطريقة الأكثر فاعلية لاستهداف الرتبة الأعلى بـ محرّكات البحث لديك وإنشاء عملاء محتملين ومنح علامتك التجارية هوية بشرية أكثر، مع انتقال المستهلكين من عالم الإعلان التقليدي إلى المجال الرقمي سيصبح المحتوى الخاص بك على الإنترنت أكثر قيمة، تعد كتابة المحتوى من أكثر الأدوات فعالية وبساطة والمتاحة لعلامتك التجارية لذا لماذا لم تستخدمه بعد؟

العلامة التجارية هي أكثر من مجرد اسم شركتك وشعارها، العلامة التجارية الخاصة بك هي عملية دفع العملاء إلى إدراك العمل معك بطريقة معينة، هذا يذهب إلى ما هو أبعد من العلامة والألوان هذا أمر أعمق بكثير كما نرى مع العلامة التجارية أبل، تُعد العلامة التجارية من نواح كثيرة وعدًا لعملائك عليك أن ترقى إلى مستوى توقعاتهم وتقدم تجربة ذهبية لـ مستخدميك..

على الرغم من أهمية الألوان والشعارات وتصميمات المواقع فهي ليست قلب العلامة التجارية، يدور جوهر العلامة التجارية الخاصة بك حول المعنى والتفسير، الكلمات هي أفضل طريقة للقيام بذلك حيث تستطيع من خلالها إظهار فيما يتعلق الأمر كله ولماذا قُمت بالأساس بإنشاء هذه المنصة وما ترغب في تقديمه للمستخدمين.

لماذا كتابة المحتوى مهم لـ عملك ؟

لقد قطع المحتوى شوطًا طويلاً منذ أيام الإعلان المطبوع مع إدخال تحسينات محركات البحث وعمليات التسويق الالكتروني، حيث أصبح المحتوى هو الطريقة الأكثر فاعلية لإدخال علامتك التجارية إلى المجال الرقمي بكل تأكيد، تُعد عملية كتابة محتوى متسقة وعالية الجودة طريقة لا تقدر بثمن لربط العلامات التجارية بـ عملائها المستهدفين.

يعمل المحتوى أيضًا على تحسين تفاعل الجمهور المستهدف مع منتجاتك والاحتفاظ بهم، كما يقوم بـ تشجيع جمهورك على المشاركة في علامتك التجارية وتقديم معلومات مفيدة يضمن استمرار عملائك في العودة للمزيد من العروض والخصومات والأخبار الجديدة حول المنتجات التي تنوي تقديمها لهم.

كيف تبدو كتابة المحتوى الفعالة؟

يجب أن يكون المحتوى مكتوبًا بوضوح وجذابًا عاطفياً وأن يتضمن أفضل ممارسات تحسين محركات البحث مثل البحث عن الكلمات الرئيسية والثانوية وغيرها من الكلمات الهامة التي يبحث عنها المستخدمين والتي يمكنك معرفتها عند تصفح مواقع المنافسين.

في النهاية تريد كتابة محتوى يريد الناس قراءته حيث يناسب المحتوى الرائع شخصية علامتك التجارية ويعكس مدى أهميتها، ويثقف جمهورك على منتجاتك وخدماتك ويخلق سبلًا لمشاركة المستهلك في المستقبل لما تقدمه مع أصدقائه وعائلته، التناسق مهم أيضًا عند تقديم المحتوى الرقمي المكتوب.

يجب أن تبقي المنشورات الأسبوعية أو نصف الأسبوعية أو الشهرية للمحتوى الخاص بك في أعلى خوارزميات محرك البحث الخاص بشركة جوجل أو أي محرك بحث أخر تتضمن رسالتك باستمرار لـ جمهورك المستهدف، يمكن أن يساعد المحتوى التعليمي في الإجابة عن الأسئلة التي قد يطرحها عملائك أو جمهورك.

يُمكن أن يكون أيضًا مصدرًا مفيدًا لتحسين سمعة علامتك التجارية وبالمثل فإن إنشاء محتوى قابل للمشاركة وذو روابط خلفية ُيعد وسيلة فعالة لجذب حركة المرور مرة أخرى إلى موقع الويب الخاص بك والقنوات الاجتماعية مثل فيسبوك وانستغرام وتويتر وغيرها من منصات التواصل الإجتماعي المختلفة.

لماذا يعتبر المحتوى أداة مهمة للغاية ؟

تنظر العديد من الشركات إلى المحتوى باعتباره شكلاً من أشكال العملة، يعتبر التسويق وتحديداً في العالم الرقمي دفقًا مستمرًا من المحتوى والإجراءات الاجتماعية الاساسية،، بدأت المزيد والمزيد من العلامات التجارية في عرض المحتوى كشكل من أشكال العملة ولهذا السبب أصبحت المدونات وإنشاء مقاطع الفيديو والتسويق المؤثر جميعها بارزة جدًا في عالم الأعمال.

نحن في نهاية المطاف نتبادل المحتوى لاهتمام جمهورنا، حيث يمكن أن يؤدي هذا الاهتمام إذا تم بشكل صحيح إلى البيع وزيادة الأرباح بشكل كبير، تصبح هذه العملة ذات قيمة متزايدة في كل مرة يشارك فيها فرد جديد داخل المنظومة، لذلك من الضروري إجراء الاستثمارات اللازمة لضمان محتوى عالي الجودة طوال الوقت.

يدرك السوق الآن أهمية المقالات الجيدة وأنواع المحتوى الأخرى ولهذا يوجد الآن مجموعة واسعة من الخدمات والأدوات مثل التي يمكن أن تساعد صانعي المحتوى على التفوق على منافسيهم، الأمر متروك لنا ككتّاب ومسوقين لإنشاء محتوى يستحق المشاركة بين الجمهور.

بالإضافة إلى كل ذلك يُعد إنشاء روابط خلفية للمحتوى الخاص بك طريقة أساسية لزيادة زوار المنصة الخاصة بك بشكل كبير، كما يُعد المحتوى المدروس جيدًا والمصمم جيدًا طريقة سهلة لإنشاء روابط خلفية، يساعد الترويج للمحتوى الخاص بك عبر جميع وسائل التواصل الإجتماعي أيضًا في الظهور والمشاركة بين المستخدمين ليس فقط في المكان الذي تتواجد به ولكن في جميع أنحاء العالم.