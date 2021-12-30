شاومي تطلق جهازًا لوحيًا بمواصفات مميزة

أزاحت شركة شاومي الصينية الستار عن جهاز لوحي جديد بمواصفات مميزة، أطلقت عليه Xiaomi Pad 5 Pro.

ويعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 870 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد، وواجهة MIUI 13.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب اللوحي الجديد بشاشة LCD مقاس 11 بوصة ودقة عرض 2560 ×1600 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وكثافة عرض 275 بيكسل لكل إنش.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فتصل سعتها حتى 6 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز الجديد على بطارية بسعة 8,600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز اللوحي الجديد في الأسواق العالمية، بدءًا من 30 ديسمبر الجاري بسعر يصل إلى 487 دولارًا أميركيًا.

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