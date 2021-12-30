فيديو.. جندي بريطاني يطيح بطفل صغير يثير ردود فعل متباينة

أثار مقطع فيديو يُظهر أحد أفراد حرس ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وهو يطيح بقدميه طفلاً صغيراً خلال سير الحارس في دورية تأمين في منطقة محاذية لقصر وقلعة برج لندن، ردود فعل متباينة.

وأظهر مقطع فيديو للحادثة تعثر الطفل وسقوطه على الأرض، بينما واصل الحارس المرتدي قبعة من الجلد وفرو الدببة على رأسه، في طريقه إلى جانب زميل له في سيرهما، وكأن شيئاً بالنسبة إليه لم يكن.

من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية لصحيفة ديلي ميل، أن رجال الحرس المناوب حذروا أفراد الجمهور من أن دورية تقترب، لكن الطفل للأسف هرب أمام الجندي بشكل غير متوقع، مضيفاً أن الجندي حاول تخطي الطفل واستمر في أداء واجبه. وبعد الحادث قام الجندي بفحص الطفل وطمأنه بأن كل شيء على ما يرام.

وتباينت ردود الفعل تجاه الواقعة، التي بثتها والدة الطفل على حسابها على موقع تيك توك، بين مَن يلوم الطفل على عدم الانتباه لتحذيرات أفراد التأمين، وآخرين يعاتبون الحارس الذي لم ينتبه للطفل، وتسبب في تعرضه للأذى.

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